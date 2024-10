Russland schämt sich für seinen Lebensstandard

„Man hat uns erklärt, dass wir mit öffentlichen Verkehrsmitteln in die Arbeit fahren und die Autos in der Garage oder zumindest weiter weg, in den Innenhöfen, parken sollen“, schildert ein aufgebrachter Russe gegenüber dem Nachrichtenportal „116.ru“. Er sei über seinen Arbeitgeber aufgefordert worden, sich einstweilen besser nicht mehr mit einem alten Pkw in Richtung Innenstadt zu begeben.