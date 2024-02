Putin flog eine Runde mit einem Überschall-Bomber

Am Mittwoch hatte sich Putin den Tupolew-Bomber in der Fabrikhalle in Kasan angeschaut und sich dabei auch in die Kabine gesetzt. Der Kremlchef selbst schätzte den Bomber nach seinem Testflug anschließend als hochmodern und zuverlässig ein. „Wir erhalten neue Technik, Super-Technik“, sagte Putin. Der Bomber solle von den Streitkräften übernommen werden, ordnete er an.