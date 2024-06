150 Russen durch verdorbene Bohnen vergiftet

Mit einem Ausbruch der Lebensmittelvergiftung Botulismus haben die Gesundheitsbehörden in Russland zu kämpfen. In der Hauptstadt Moskau wurden bis Dienstag mehr als 120 Kranke gezählt, von denen 55 als schwere Fälle eingestuft waren. Weitere 14 Fälle wurden in Nischni Nowgorod gezählt, noch einmal 14 in Kasan in der Teilrepublik Tatarstan, wie die staatliche Nachrichtenagentur Tass meldete. Die Infektionen ließen sich alle auf verdorbene Bohnen aus der Konserve zurückführen.