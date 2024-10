Lkw-Fahrer stach auf Chef und dessen Vater ein

Streit an Raststation eskalierte

Im März reisten die Unternehmer daher von Ungarn in die Steiermark zu einer Aussprache. Weil es beim Treffpunkt in Zeltweg zu finster gewesen sei, um die Schäden am Lkw zu begutachten, fuhren die Männer Richtung Ungarn und hielten dann an der Raststation Deutschfeistritz. Dort kam es dann zur unheilvollen Eskalation.