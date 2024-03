Steiermark: Blutiger Mordversuch auf Raststation

Täter festgenommen, Opfernotoperiert

Der 56-Jährige nutzte den Lkw als Fluchtfahrzeug und machte sich mit seinem Sohn auf in Richtung Norden. Der Tankwart hatte jedoch mitbekommen, was passiert war und alarmierte die Polizei. Daraufhin wurden alle Tunnel der A9 in beide Richtungen für den gesamten Verkehr gesperrt. Am Südportal des Gleinalmtunnels konnten Polizisten der Schnellen Interventionsgruppe den Flüchtigen schließlich festnehmen.