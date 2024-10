Wie TikTok Ihr Kind in 35 Minuten süchtig macht

„Wettrüsten um Aufmerksamkeit“

TikToks eigene Untersuchungen kamen zu dem Schluss, dass Kinder am anfälligsten dafür sind, in den endlosen Video-Feed der App hineingezogen zu werden. „Wie erwartet, ist die Leistung bei den meisten Engagement-Kennzahlen umso besser, je jünger der Benutzer ist“, heißt es in einem Dokument der Kurzvideo-App, die sich laut einer internen Präsentation in einem „Wettrüsten um Aufmerksamkeit“ befindet, aus dem Jahr 2019.