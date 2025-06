Elfjährige unterm Bett: Onkel in Wien angeklagt

Am 19. Jänner klopft es an der Tür des Angeklagten. Vor ihm steht seine elfjährige Nichte, die eigentlich in einer Wohngemeinschaft der MA11 lebt. „Wobei, leben ist übertrieben. Denn sie ist die meiste Zeit weg“, weiß die Verteidigerin des 30-Jährigen. Auch seit Jahresanfang war das Mädchen abgängig. „Dann habe ich sie reingelassen“, erzählt der Wiener.