Klimakleber bringen Kärntner auf die Anklagebank

„Recht auf faires Verfahren“

Das wollten die Klimakleber allerdings nicht und wandten sich an das Landesverwaltungsgericht, das die Strafen tatsächlich aufhob. Warum, ist unklar. Für den Strafbeamten wurde die Causa dann aber brisant: Denn ein Aktivist – er sitzt übrigens gerade eine Verwaltungsstrafe ab – zeigte ihn wegen versuchten Amtsmissbrauches an, da er sich durch das Angebot in seinem Recht auf ein faires Verfahren samt Instanzenzug betrogen fühlte. „Deswegen sitzen wir auch heute hier“, so Staatsanwältin Doris Wieser. „Egal, was man zu den Klimaklebern meint, jeder hat in Österreich das Anrecht auf ein faires Verfahren.“