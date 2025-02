Jugendliche (15) stirbt nach Sturz in Zementfabrik

Die 15-Jährige war am Donnerstag gegen 22 Uhr in einer ehemaligen Zementfabrik in Kaltenleutgeben (Bezirk Mödling) tödlich abgestürzt. Die Jugendliche sei durch ein zwei bis vier Meter großes Loch im Boden gefallen, teilte Polizeisprecher Johann Baumschlager am Freitag mit.