Lukas leidet beim härtesten Rennen viel innerlich

„Unglaublich stark“

Wie auch Rekordsieger Christoph Strasser in einer aufbauenden Botschaft an Kaufmann betont: „Unglaublich stark, wie du dich durch das Rennen kämpfst“, so der Steirer, „auch ich hatte 2012 am Anfang Probleme und wurde Zweiter. Das war aber mein lehrreichstes und prägendstes RAAM, es ist die viel größere Leistung, wenn es nicht so läuft, trotzdem weiterzumachen. Du wirst so stolz auf dich sein!“