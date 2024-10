Raser-Prozess: Wie konnte 14-Jähriger Auto kaufen?

Wie kann jemand einem Kind ein Auto anvertrauen? So geschehen in Kärnten, wo ein 14-jähriger Schüler sein Erspartes für einen Opel Corsa ausgab. Ohne Führerschein oder Pickerl, dafür mir geklauten Kennzeichen raste der Bursche gleich los. Die Spritztour endete an einem Baum – und nun auf der Anklagebank.