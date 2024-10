Gratulationen und ein „Warnsignal“ aus Salzburg

Zerknirscht gab sich angesichts der Vorarlberger Ergebnisse Salzburgs Grünen-Landessprecherin Martina Berthold: „Die Verluste schmerzen. Die Krisen der vergangenen Jahre sind auch an den Vorarlberger Grünen in Regierungsverantwortung nicht spurlos vorüber gegangen.“ Sie hofft weiterhin auf eine Fortsetzung der schwarz-grünen Koalition in Vorarlberg. Die Grünen verloren Platz zwei an die FPÖ. David Egger, Chef der Salzburger SPÖ, meinte: „Die Vorarlberger Genossen haben unter schwierigen Bedingungen das Bestmögliche herausgeholt.“ Knapp neun Prozent schaffte die SPÖ im Ländle – und damit nur unwesentlich mehr als die Neos. Salzburgs Landessprecherin Lisa Aldali: „Das Ergebnis ist schon okay.“