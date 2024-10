Ex-Kanzler Kern: „Das ist nur Rudi Fußis Show“

Kern will nicht die „Gouvernante“ sein

Im Gespräch mit der „Krone“ ist Kern nicht mehr entspannt, sondern klingt leicht genervt. Nein, der jüngste innenpolitische „Unsinn“ (Kern) stimme sicher nicht. Damit meint er das jüngste Gerücht, der Ex-Kanzler könnte hinter dem selbsternannten SPÖ-Parteichef-Kandidaten Rudi Fußi stehen, der mittels Unterschriftensammlung gegen Andreas Babler eine Stichwahl erzwingen will. „Das ist nur die Show Rudi Fußis“, so Kern wörtlich.