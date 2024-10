Entweder ist er jetzt verrückt geworden oder …

2002 sammelte Fußi für sein Volksbegehren gegen Abfangjäger immerhin 624.807 Unterschriften. Eine Partei, in der ein Bürgermeister der langjährigen Vorsitzenden Pamela Rendi-Wagner das Amt streitig machen kann, in der ein Landeshauptmann zwar eine Mitgliederbefragung gewinnt, am Parteitag aber trotzdem ein anderer zum Vorsitzenden gewählt wird, aber erst, nachdem falsch ausgezählt wurde, sollte sich nicht so sicher sein, dass Fußi in jedem Fall scheitert. Alles ist möglich bei der SPÖ.