Mit Leidenschaft und viel Liebe auf der Bühne

Mit dem Katzerl schmusen, dem Hamster am Matratzerl kuscheln und ganz viel: „L.O.V.E.“, so lautet das Motto des neuen Programms der Vokal-Band „Die Neffen von Tante Eleonor“, die mit Charme, Witz und so allerlei stimmlicher Überraschung in das Klagenfurter Konzerthaus einladen. Nur ein Anfang für den Reigen im 20-Jubiläumsjahr.