Kritik nach „rätselhaftem Auftritt“ von DFB-Kicker

Rüdiger „prompt DER Unsicherheitsfaktor“

In der Kritik steht vor allem Abwehrchef Antonio Rüdiger. „Sein erstes Spiel nach Verletzung und Clasico-Eklat. Und gegen die Slowakei prompt DER Unsicherheitsfaktor schlechthin. Dilettantisch, wie er sich vor dem 0:2 von Strelec schwindelig spielen ließ. Auch beim 0:1 viel zu weit weg vom Geschehen“, schimpft die „Bild“ und spricht von einem „völlig rätselhaften Auftritt“ des 32-Jährigen.