Kritik nach „rätselhaftem Auftritt“ von DFB-Kicker

Ein WM-Quali-Abend zum Vergessen! Antonio Rüdiger verlor am Donnerstag mit seinen DFB-Teamkollegen völlig überraschend gegen die Slowakei. Bei der 0:2-Blamage sah der Real-Madrid-Star bei beiden Gegentreffern nicht gut aus.
„So musst du froh sein, wenn du dich für die WM qualifizierst. Wenn wir so spielen wie heute, weiß ich nicht, ob wir überhaupt dorthin kommen. Und wenn, kommen wir dort nicht weit“, schüttelte ARD-Experte Bastian Schweinsteiger nach der Niederlage mit dem Kopf.
Offensiv konnte Deutschland kaum Akzente setzen – und auch in der Defensive leistete man sich zahlreiche Patzer: „Das hat nichts mit Verteidigen zu tun“, so Schweinsteiger.
Rüdiger „prompt DER Unsicherheitsfaktor“
In der Kritik steht vor allem Abwehrchef Antonio Rüdiger. „Sein erstes Spiel nach Verletzung und Clasico-Eklat. Und gegen die Slowakei prompt DER Unsicherheitsfaktor schlechthin. Dilettantisch, wie er sich vor dem 0:2 von Strelec schwindelig spielen ließ. Auch beim 0:1 viel zu weit weg vom Geschehen“, schimpft die „Bild“ und spricht von einem „völlig rätselhaften Auftritt“ des 32-Jährigen.
Nun muss ein Sieg her
Das Heimspiel gegen Nordirland (3:1 gegen Luxemburg) am Sonntag wird für Deutschland nun zum Muss-Sieg. Nur der Tabellenerste qualifiziert sich direkt für die WM in den USA, Kanada und Mexiko. Der Zweite muss ins Play-off.
