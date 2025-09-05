Tichanowskaja in Wien: FPÖ sorgt für Mini-Eklat

Passprobleme von Belarussen in Österreich

Thematisiert wurden in Wien auch Probleme von in Österreich lebenden Belarussen, die seit Herbst 2023 ihren Reisepass nicht mehr in Botschaften des Landes verlängern können und bei einer Passverlängerung in der Heimat riskieren, zum Opfer politisch motivierter Strafverfolgung zu werden. Man habe zwar erreicht, dass abgelaufene belarussische Reisepässe bei der Verlängerung von Aufenthaltstiteln in Österreich akzeptiert würden. Fragen blieben aber bei der Ausstellung von österreichischen Fremdenpässen, ohne die betroffenen Belarussen auch innerhalb der EU nicht mehr reisen könnten.