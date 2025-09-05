13-jähriger Bub verirrte sich mit Rad im Wald

Auch Drohneneinsatz geplant

Schlussendlich sollte auch eine Drohne zur Suche eingesetzt werden. Doch noch bevor sie zum Einsatz kommen konnte, gab es die erlösende Nachricht. Nach etwa 20 Minuten Suche vernahmen die Helfer plötzlich ein Rascheln im Gebüsch und entdeckten den 13-Jährigen, er war wohlauf. Die Freude bei dem Jugendlichen, seiner Familie und den Einsatzkräften der Polizei und Feuerwehr war naturgemäß groß. Vom Fahrrad des Burschen fehlt bis dato allerdings noch jede Spur – es soll am Freitag gesucht werden.