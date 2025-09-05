Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Orientierung verloren

13-jähriger Bub verirrte sich mit Rad im Wald

Niederösterreich
05.09.2025 09:43
Die Einsatzkräfte suchten im Waldstück nach dem vermissten Buben.
Die Einsatzkräfte suchten im Waldstück nach dem vermissten Buben.(Bild: FF Klosterneuburg-Kierling)

Bange Momente haben ein 13-Jähriger und dessen Familie am Donnerstagabend in Klosterneuburg-Kierling bei Wien durchleben müssen. Der Jugendliche war im Wald unterwegs, doch wohl nicht zuletzt aufgrund der Dunkelheit verirrte er sich.

0 Kommentare

Nach Angaben der Freiwilligen Feuerwehr Ollern wurde gegen 21.40 Uhr bei den Einsatzkräften Alarm geschlagen. Der 13-Jährige war zuvor mit dem Fahrrad in dem bewaldeten Gebiet in Kierling unterwegs gewesen, doch der Bursche verlor offenbar die Orientierung. Sein Vater schlug Alarm, indem er beim allwöchentlichen Feuerwehrabend der Einsatzkräfte auftauchte und vom Verschwinden seines Sohnes berichtete, erklärte der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Klosterneuburg-Kierling, Alexander Gutenthaler, gegenüber der „Krone“.

Daraufhin wurde eine große Suchaktion nach dem Jugendlichen eingeleitet. An dieser beteiligten sich neben der Polizei und der FF Ollern auch noch Helfer von vier weiteren Feuerwehren.

Der ungefähre Standort konnte zwar via GPS bestimmt werden, das Handy des Buben war allerdings aus, denn der Akku war leer.

Auch Drohneneinsatz geplant
Schlussendlich sollte auch eine Drohne zur Suche eingesetzt werden. Doch noch bevor sie zum Einsatz kommen konnte, gab es die erlösende Nachricht. Nach etwa 20 Minuten Suche vernahmen die Helfer plötzlich ein Rascheln im Gebüsch und entdeckten den 13-Jährigen, er war wohlauf. Die Freude bei dem Jugendlichen, seiner Familie und den Einsatzkräften der Polizei und Feuerwehr war naturgemäß groß. Vom Fahrrad des Burschen fehlt bis dato allerdings noch jede Spur – es soll am Freitag gesucht werden.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Wald
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

US-Präsident Donald Trump betont, er sei „sehr aktiv gewesen“ am Wochenende.
„War sehr aktiv“
Trump nennt Berichte über seine Gesundheit „Fake“
Das Kopftuch-Verbot für Mädchen unter 14 soll nun endlich umgesetzt werden. 
Für Mädchen unter 14
Kopftuch-Verbot mit Strafen über 1000 Euro geplant
Wladimir Putin betont, Russland habe keine Einwände gegen einen EU-Beitritt der Ukraine.
Putin an die EU:
Russland ist nicht gegen den Beitritt der Ukraine
Laut einem jetzt veröffentlichten Bericht der Deutschen Bahn wäre das Zugunglück in Bayern 2022 ...
Interner Bericht:
Zugunglück in Bayern mit fünf Toten war vermeidbar
Österreichs Wälder kämpfen unter anderem mit längeren Trockenperioden und dem Borkenkäfer ...
Aktuelle Entwicklungen
„Der klimafitte Wald ist ein bunter Wald“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
Ski-Legende schwärmt von 25 Jahre älterem Freund
174.109 mal gelesen
Ski-Legende Maria Riesch und ihr neuer Freund Johann Schrempf schweben auf Wolke sieben.
Gericht
Dramatische Notoperation bei Karl-Heinz Grasser
167.362 mal gelesen
Karl-Heinz Grasser befindet sich nach einer Notoperation wieder auf dem Weg der Besserung.
Kärnten
ÖVP-Urgestein nach Unfall in Kärnten verstorben
155.649 mal gelesen
ÖVP-Urgestein Heinrich Neisser wurde im Wrack eingeklemmt.
Kolumnen
Regierung ohne Plan: Dann gute Nacht, Österreich!
1800 mal kommentiert
Kanzler Stocker und seine Koalitionspartner haben einen Festschmaus für Kickl aufbereitet ...
Außenpolitik
Macron: Sicherheitsgarantien für die Ukraine fix
1199 mal kommentiert
Herzlich empfing Frankreichs Präsident Macron seinen ukrainischen Amtskollegen Selenskyj in ...
Oberösterreich
KTM-Produktion bald in Indien statt im Innviertel?
929 mal kommentiert
Bei KTM in Mattighofen wurde die Produktion wieder hochgefahren – danke einer ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf