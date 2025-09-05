ÖFB: Baidoo und Wurmbrand abkommandiert

„Sie schafften, was niemand anderem gelungen war“
Jubel nach Sensation:
Österreichs Nationalteam geht ohne Lens-Verteidiger Samson Baidoo und Rapid-Stürmer Nikolaus Wurmbrand in die WM-Qualifikationsspiele am Samstag in Linz gegen Zypern und am Dienstag in Zenica gegen Bosnien-Herzegowina.
Die beiden Youngsters haben das Teamcamp in Windischgarsten verlassen und sind zur U21-Auswahl gereist, mit der sie am Montag zum Auftakt der EM-Qualifikation in Georgien gegen Belarus antreten. Das gab der ÖFB am Freitag bekannt.
Kein Debüt für Wurmbrand
Wurmbrand, der von Teamchef Ralf Rangnick erstmals für das A-Team nominiert worden war, kommt damit vorerst nicht zu seinem Debüt für die Nationalmannschaft. Neo-Frankreich-Legionär Baidoo hat sein bisher einziges Länderspiel im Oktober 2023 gegen Belgien (2:3) bestritten.
