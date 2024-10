Auto krachte gegen Brücke und stürzte in Bach

Der wilde Unfall passierte am Donnerstag gegen 21 Uhr in Neuhofen im Innkreis. Ein Lenker – über ihn ist noch nichts Näheres bekannt – verlor aus unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit voller Wucht mit einem Brückengeländer. Nach dem Aufprall wurde das Auto in ein Bachbett geschleudert. Das berichtet die Feuerwehr Neuhofen im Innkreis, die gemeinsam mit der Feuerwehr Ried durch das eCall-System des Unfallwagens alarmiert wurde.