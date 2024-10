Ohne Genierer – Einbrüche am helllichten Tag!

Am Mittwoch drangen in Klagenfurt bisher unbekannte Täter in drei Wohnungen ein. Zwei der Einbrüche fanden in derselben Wohnanlage statt. „Alle drei Diebstähle fanden mitten am Tag statt“, berichtet die Polizei. „Auch die dritte Wohnung befand sich ganz in der Nähe.“ Durch Abdrehen der Zylinderschlösser konnten sich die dreisten Verbrecher Zutritt zu den Wohnungen verschaffen.