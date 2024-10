Neuer Szene-Treffpunkt für vinophile Genüsse

Nach knapp zwei Jahren der Planungs- und Umsetzungsphase ist es so weit. Das Haus des Weines in Donnerskirchen öffnet offiziell seine Tore. Ob weitgereiste Touristen, Tagesausflügler per Rad oder Stammgäste aus der Umgebung – alle sind herzlich willkommen! Als zentrale Anlaufstelle lädt ein neuer Gastro-Bereich mit Wein-Lounge und Bar ein: das Morizz – Brot & Wein.