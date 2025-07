„Werden alles tun, damit Gesetz so nicht kommt“

Wind- und PV-Parks betroffen

Auch die Windkraftanlagen sowie große PV-Parks wären von der Neuregelung betroffen. Für sie ist künftig eine Spitzenkappung vorgesehen – sie werden also abgeregelt, wenn „zuviel“ Strom produziert wird. Rund 500 Windräder stehen im östlichsten Bundesland. „Windräder produzieren Strom vor allem in der Nacht und in den Wintermonaten. Also genau dann, wenn wir in Österreich Stromimporteur aus dem Ausland sind“, versteht so Stephan Sharma, CEO der Burgenland Energie die neuen Vorschriften nicht. „Auch diese Maßnahmen trifft genau diejenigen, die in den Klimaschutz investieren“, meint Haider-Wallner.