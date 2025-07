Sorge vor möglicher Privatisierung des BMV

Es geht um’s Geld – und um nicht gerade wenig: Seit Montag liegen klare Zahlen am Tisch, wie viel der Burgenländische Müllverband bei einem Verkauf wert sein könnte. Der Teufel steckt aber – wie so oft – im Detail. Zwei Gutachten gibt es, die auf Zahlen kommen, die weit voneinander entfernt liegen. Während das Gutachten des Landes den Müllentsorger mit 60 bis 80 Millionen Euro bewertet, kommt das vom BMV in Auftrag gegebene Gutachten auf 165 bis mehr als 300 Millionen Euro. ÖVP-Klubobmann Bernd Strobl erklärte sogar, dass das Unternehmen 334 Millionen Euro wert wäre – allerdings am freien Markt.