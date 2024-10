Rückführung von Migranten soll beschleunigt werden

Frankreich kündigt Verschärfungen bei Asyl an

Immer mehr Länder in Europa schlagen einen härteren Kurs ein. So hat am Wochenende der neue französische Innenminister Bruno Retailleau gesagt, dass er die Notwendigkeit sieht, dass Asylanträge in sicheren Drittstaaten außerhalb der EU geprüft werden. Darüber hinaus will er mit Drittstaaten Abkommen verhandeln, wodurch illegale Migranten, die diese nachweislich durchquert haben oder dort Familienbande haben, zurückgesendet werden können (obwohl sie nicht Staatsbürger des Drittstaates sind). Als Beispiel nennt er dafür Kasachstan oder Usbekistan für afghanische Staatsbürger. Er werde in nächster Zeit einen Chefverhandler für derartige Abkommen nominieren.