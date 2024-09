Zahl der Asylanträge geht immer stärker zurück

Mehrere Quartiere stillgelegt

Mit 15. September wurden Bundesquartiere in Semmering, Klingenbach, Wien und Korneuburg still gelegt. Damit sind nur noch elf Einrichtungen in Betrieb. Zu Jahresbeginn waren es 20. In der Grundversorgung waren mit Anfang September 71.050 Personen untergebracht, wobei die Ukrainer hier die Mehrheit stellen.