Nehammer: Asylachse mit rechter „Freundin“ Meloni

Nehammer am Montag bei VdB, Dienstag Gespräch mit Babler

In der kommenden Woche wird es für Nehammer dann innenpolitisch wieder heiß. So ist am Dienstag ein Gespräch mit SPÖ-Chef Andreas Babler geplant. Bereits am Montag sind beide Parteichefs bei Bundespräsident Alexander Van der Bellen zu Gesprächen geladen.