Hassattacke auf Ex-Wiener Grünen-Chefin Hebein

Am Dienstag berichtete die Ex-Grünen-Chefin Birgit Hebein auf der Online-Plattform X, dass sie am Heimweg von einer Passantin wüst beschimpft wurde. Die Frau habe ihr vorgeworfen: „... Sie werde mir den Mord an den Kindern in Gaza nie verzeihen, ich & andere kriechen der IKG sonst wohin“.