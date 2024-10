Swift funkelt mit Glitter-Freckles bei Kelce-Spiel

Jason Kelce begeistert

Selbst Travis‘ Bruder, Jason Kelce, konnte seine Bewunderung kaum zurückhalten, als er während des „Monday Night Countdown“-Segments eine Live-Schalte auf Taylor sah. „Schaut euch das an,“ rief er in die Runde. „Das schaut so gut aus!“ Und damit sprach er aus, was alle dachten: Die Frau des Abends war nicht nur Travis‘ Glücksbringer, sondern ein funkelnder Star im Rampenlicht.