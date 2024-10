Unfall bei Murpark-Kreuzung: Polizei sucht Zeugen

Am Montag gegen 15 Uhr war ein 57-jähriger Oststeirer mit seinem Auto auf der Liebenauer Tangente stadtauswärts, Richtung Autobahnauffahrt Graz-Ost, unterwegs. Zur selben Zeit fuhr eine 42-jährige Grazerin in die entgegengesetzte Richtung – und bog an der Einfahrt zum Einkaufszentrum Murpark links ab.