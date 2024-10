Betont lächelnder Kanzler zu Gespräch in Hofburg

Kickl stellte bereits Kanzleranspruch

Das Staatsoberhaupt hat die Gespräche nach der Stimmenstärke der Parteien gereiht. Am Freitag hatte Kickl in der Hofburg nach eigenen Aussagen den Kanzleranspruch erneuert. Van der Bellen steht einer blauen Regierung unter Kickl aber skeptisch gegenüber. Er will erst einmal mit allen Vorsitzenden Gespräche führen – und zwar „mit der nötigen Ruhe und in der nötigen Tiefe“, wie er betonte.