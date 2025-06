Die Nummer eins des GAK kämpft um die Königsliga

Transfertechnisch gibt’s momentan dringlichere Themen als Wiegele, denn die deutsche Bundesliga macht Jagd auf die 10-Millionen-Aktie Pavel Sulz, Viktorias Spielmacher.

Als Stammgoalie ist in Pilsen Martin Jedlicka (27), einer der tschechischen Team-Torhüter, gesetzt. Wie es dahinter aussieht, wird Wiegeles Entscheidung bezüglich einer neuerlichen Leihe beeinflussen: „Ich bin nach wie vor mit dem GAK in Kontakt, aber jetzt konzentriere ich mich auf Pilsen. Wir haben ja zeitlich noch nicht so einen großen Stress, denn in Tschechien geht die Meisterschaft schon am 19. Juli los, zwei Wochen vor Österreich. Bis dahin haben wir sicher Klarheit!“