Fehlstart von Straka in Travelers Championship

Ohne Cut

Straka, der bisher so konstant vorne mitmischte, hatte zuletzt bei den US Open im Oakmont Country Club nach zwei verpatzten Tagen den Cut verpasst. Diese Sorge hat der Wiener diese Woche in Connecticut nicht. Das hoch dotierte Turnier wird ohne Cut gespielt. In Führung liegen die beiden US-Amerikaner Austin Eckroat und Scottie Scheffler mit acht unter Par.