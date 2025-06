Alkolenker kracht in Auto mit drei Kleinkindern

Nach dem dramatischen Verkehrsunfall, bei dem ein 65-jähriger Villacher in der Gemeinde Forni di Sopra am Mittwoch mit seinem Motorrad tödlich verunglückte, kam es zu einem weiteren Motorradunfall. Ein 76-Jähriger fuhr mit seinem Motorrad auf der B70 in Richtung Völkermarkt und überholte einen 56-jährigen Pkw-Lenker. „Im Bereich Enzelsdorf, Gemeinde Griffen, Bezirk Völkermarkt, in einem Abschnitt mit einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h und Überholverbot, soll der 56-jährige Lenker plötzlich mit seinem Pkw nach links ausgeschert sein“, schildert die Polizei den beginnenden Unfall.