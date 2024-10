„Koalition der Verlierer wäre Schlag ins Gesicht“

„Ein paar Wochen musst du noch surfen, lieber Mario, gegen den kalten Wind. Dann wirst du in der Steiermark verwirklichen, was Jörg Haider in Kärnten geschafft hat“, gibt er als Wahlziel in Richtung Steiermark-Spitzenkandidat Kunasek aus, der im Publikum sitzt. Auch Norbert Hofer, der gegen Hans Peter Doskozil im Burgenland antritt (Kickl: „Er wird nächstes Jahr Landeshauptmann.“), ist gekommen. Außerdem noch Ex-Hofburg-Kandidat Walter Rosenkranz und Abgeordneter Hannes Amesbauer.