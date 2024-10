Endlich! VSV feiert den ersten Saisonsieg

Hughes merzte Fehler von Kulintsev aus

Im zweiten Drittel waren die Villacher dann spielbestimmend, Innsbruck lauerte lediglich auf Scheibenverluste und Konter – mit Erfolg! Denn Kulintsev vertändelte in der Rückwärtsbewegung den Puck, Innsbrucks Grasso sagte Danke! Doch Hughes stellte nur 25 Sekunden darauf nach MacPhersons Versuch im Nachschuss die Führung wieder her, traf zum 3:2. Nach einem (erneuten!) Wechselfehler und einer Strafe wegen zu vieler Spieler am Eis hatte sogar Pearson den Shorthander am Schläger (37.). Gemeinsam mit Van Nes brachte der Holländer dann 17 Sekunden vor Ende alleine vorm starken Goalie Buitenhuis den Puck nicht im Tor unter.