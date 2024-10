Weltmeister Pogacar siegt beim Giro dell‘Emilia

Der Slowene triumphierte am Samstag erstmals beim Giro dell‘Emilia (215 km). Der Saisondominator griff bereits in der ersten von fünf Passagen des San-Luca-Anstieges rund 40 km vor dem Ziel an und gewann fast zwei Minuten vor dem Briten Tom Pidcock (Ineos) und dem Italiener Davide Piganzoli (Polti).