Eddy Merckx verneigt sich vor Tadej Pogacar

Radsport-Legende Eddy Merckx (79) hat sich vor Tadej Pogacar verneigt. „Es ist offensichtlich, dass er jetzt über mir steht. Ich dachte das schon ein bisschen in meinem Inneren, als ich gesehen hatte, was er bei der letzten Tour de France gemacht hat, aber heute Abend gibt es keinen Zweifel mehr“, sagte der 79-Jährige am Sonntag der französischen Sport-Tageszeitung „L‘Équipe“ nach dem Sieg Pogacars bei der Straßenrad-Weltmeisterschaft in Zürich.