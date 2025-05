Mann (25) in Wien von Jugend-Gang niedergestochen!

Es passierte noch am helllichten Abend am Yppenplatz in Wien-Ottakring: Ein 25-jähriger Mann wurde plötzlich zum Opfer einer Messerattacke! Ohne erkennbaren Grund geriet er mit drei Jugendlichen in Streit – wenig später spürte er einen Stich im Rücken. Die Täter sind auf der Flucht.