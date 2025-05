Seit 26 Tagen fehlt von 26-Jährigem jegliche Spur

Spur verliert sich am Verteilerkreis

Die Spur des 26-Jährigen verliert sich in Favoriten, nur unweit des Verteilerkreises. Dort – so seine Familie – wurde Philip S. in den Abendstunden des 3. Mai, gegen 19 Uhr (die exakte Uhrzeit ist allerdings unklar), noch einmal in der Dr.-Eberle-Gasse gesichtet. Seither ist der Wiener weder erreichbar, noch hat ihn irgendjemand aus seinem Verwandten- und Bekanntenkreis gesehen. Ob er sich absetzen und ein neues Leben beginnen wollte oder ob er Opfer eines Verbrechens wurde, weiß niemand.