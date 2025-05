Tiger Woods‘ Sohn Charlie gewinnt Jugendturnier

Tiger Woods selbst nahm Medien zufolge von 1991 bis 1993 an 13 AJGA-Turnieren teil und gewann acht davon. Charlie Woods, vor dem Event auf Platz 604 des AJGA-Rankings gelistet, wird voraussichtlich in die Top 20 aufrücken. Der Sohn von Tiger Woods nahm in den vergangenen Jahren schon an zahlreichen Turnieren teil und spielte auch einige Male an der Seite seines berühmten Vaters.