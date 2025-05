Kurz-Comeback ist „Polit-Stockholm-Syndrom“

Der Freispruch von Sebastian Kurz im Falschaussage-Prozess sorgt für frischen Zündstoff in der innenpolitischen Diskussion. Während in der ersten Riege der ÖVP ein Comeback des 38-Jährigen kein Thema mehr ist, wird in den hinteren Parteireihen laut über seine Rückkehr nachgedacht. Einige sehen in ihm weiterhin den Hoffnungsträger gegen FPÖ-Chef Herbert Kickl. Doch Polit-Kenner und Geschäftsführer vom Institut für Demoskopie und Datenanalyse Christoph Haselmayer bremst im TV-Talk mit Jana Pasching die Euphorie: „In den Zahlen ist Kurz politisch verbrannt.“ Für viele in der ÖVP bleibt er dennoch der „Heilsbringer“ – aus Loyalität oder „politischem Stockholm-Syndrom“. Die Mehrheit der Österreicher aber scheint längst weitergezogen zu sein. Mehr dazu sehen Sie im Video!