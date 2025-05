NHL-Champion Panthers erneut im Stanley-Cup-Finale

Die Florida Panthers stehen in der National Hockey League zum dritten Mal in Folge im Stanley-Cup-Finale. Das Team aus Sunrise gewann die Halbfinal-Serie gegen die Carolina Hurricanes 4:1. Den letzten Schritt zur neuerlichen Final-Teilnahme tat der Titelverteidiger am Mittwoch mit einem 5:3-Auswärtserfolg. Im Finale treffen die Panthers entweder wie im Vorjahr auf die Edmonton Oilers oder die Dallas Stars. Die Oilers führen in ihrer Halbfinal-Serie 3:1.