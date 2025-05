Neue Ausbildung: Das kommt auf Volksschullehrer zu

Bei berufsbegleitendem Master noch Luft nach oben

Für Schnider wäre es das beste System, wenn Junglehrer nach dem Bachelor an die Schule unterrichten gehen und parallel zur Arbeit ihr Masterstudium belegen. So war es ursprünglich bei der Reform der Lehrerausbildung 2014 geplant und wäre laut Evaluierungen auch inhaltlich am sinnvollsten. „Den höchsten Kompetenzzuwachs gibt es, wenn jemand in der Praxis steht und dort auch gut begleitet und von der Leitung an der Schule mitgetragen wird.“ Bei der Entwicklung von Masterprogrammen, die wirklich mit der Praxis der Lehrer zu tun haben und berufsbegleitend studierbar sind, „sind wir aber noch nicht am Ende der Fahnenstange“.