Deutscher Weltcupsieger hängt Skier an den Nagel

„Schattenseiten kennengelernt“

„Leider musste ich auch die Schattenseiten des Leistungssports kennenlernen – schwere Verletzungen, Rückschläge, Zweifel, ständiger Druck. Momente, in denen es mehr mentale Stärke brauchte als körperliche. Doch genau das hat diese Reise so intensiv gemacht und mich definitiv fürs Leben geprägt“, so der 33-Jährige weiter.