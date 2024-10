Gefährliche Tigermücke in Tirol nachgewiesen

Ausbreitung wird befürchtet

„Wir müssen uns darauf einstellen, dass tropische Mückenarten sich auch im Raum Innsbruck ausbreiten. Die Tigermücke ist in Österreich schon seit einigen Jahren nachgewiesen, vor allem in der Steiermark. Mit dem deutlichen Anstieg der jährlichen Hitzetage und Tropennächte finden sich auch in Tirol zunehmend ideale Lebensbedingungen für tropische Stechmücken“, erklärt Ulrich Schweigmann, Leiter des städtischen Gesundheitsamtes.