Diese Gefahren lauern im „Dschungel Österreich“

Bei Nesselangriff sofort das Gewand wechseln

Wer so da draußen befallen wurde, dem bleibt nur die Flucht nach vorne – also schnellstmöglich die Kleidung wechseln, duschen und auch die Haare gründlich waschen. Parallel dazu müssen Bekämpfungstrupps an die ökologischen Hotspots ausrücken – wie etwa in die Parkanlagen von Schönbrunn.