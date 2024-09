Nach Hochwasser droht uns jetzt Gelsenplage

Nur langsam weicht die Flut – und vor allem in den Auen, aber auch in Parks und so manchen Gärten wird das Wasser wohl noch bis in den Spätherbst stehen bleiben. Weil es außerdem nach der Naturkatastrophe noch so mild ist und vielleicht noch wärmer wird, finden Gelsenweibchen genügend Biotope zum Ablegen ihrer Brut. Selbst in Gießkannen oder anderen Behältern wird es daher schon bald vor zuckenden Larven wimmeln, die sich dann zu echten lästigen Blutsaugern entwickeln werden.