WHO alarmiert: Dengue breitet sich rasant aus

Südeuropa „ideales Umfeld für die Verbreitung“

Vor allem in beliebten Urlaubsländern, wie Kroatien, Portugal, Spanien, Frankreich und Italien kommt es immer wieder zu Dengue-Ausbrüchen, wie die WHO informiert. Im vergangenen Jahr wurden in Italien 82 Fälle gemeldet, und damit die meisten in ganz Europa.