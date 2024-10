Versuchter Doppelmord: „Da stech‘ ich halt zu!“

Konflikt am Nachmittag provozierte Stich

Hintergrund dürften die eskalierenden Bandenkonflikte an dem Brennpunkt sein. Der 22-jährige Erstangeklagte konkretisiert: „Bei der U-Bahn-Station Reumannplatz hat mich ein Junge gefragt, ob ich Stoff haben will. Ich geb‘ zu, ich hab‘ auf nicht schöne Art gesagt, dass er sich schleichen soll.“ Der junge Syrer habe sich jedoch keinen Zentimeter bewegt und angefangen, den Älteren zu provozieren. „Dann hat er mich einfach eingesprüht mit Pfefferspray“, so der Angeklagte.